IND vs ENG Test: एजबेस्टन टेस्ट में कौन करेगा ओपनिंग? वसीम जाफर ने बताई इंडिया की प्लेइंग-11

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांचवां टेस्ट मैच आज (1 जुलाई) से एजबेस्टन में खेला जाएगा. इसके लिए मेजबान इंग्लिश टीम ने पहले ही अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया है, जबकि टीम इंडिया को अब भी अपनी प्लेइंग-11 घोषित करना बाकी है.

कोरोना पॉजिटिव होने के चलते रोहित शर्मा पहले ही मैच से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को कप्तानी सौंपी गई है. ऐसे में टीम इंडिया के सामने मुश्किल यह है कि अब रोहित की जगह ओपनिंग कौन करेगा?

मयंक और शार्दुल को किया बाहर

इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने खुलकर बात की. उन्होंने अपनी प्लेइंग-11 भी बताई और कहा कि रोहित की जगह शुभमन गिल के साथ चेतेश्वर पुजारा को ओपनिंग करना चाहिए. इतना ही नहीं, जाफर ने अपनी प्लेइंग-11 में मयंक अग्रवाल, शार्दूल ठाकुर को भी नहीं चुना.

जडेजा और अश्विन दोनों को मौका

एजबेस्टन की पिच स्पिन फ्रेंडली मानी जाती है, इस वजह से जाफर ने रवींद्र जडेजा के साथ रविचंद्रन अश्विन को भी चुना. तेज गेंदबाजी में कप्तान जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में शामिल किया.

NEWS 🚨 - @Jaspritbumrah93 to lead #TeamIndia in the fifth Test Match against England.@RishabhPant17 will be the vice-captain for the match.#ENGvIND pic.twitter.com/ueWXfOMz1L