England Won T20 World Cup: वर्ल्ड कप जीत का जश्न, शैम्पेन उड़ाने से पहले इंग्लैंड टीम ने मोईन-राशिद को साइड किया, जीत लिया दिल

England Won T20 World Cup: विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड टीम ने इतिहास रच दिया है. टीम ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है. इस बार ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता. साथ ही पाकिस्तान का दूसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया.

इंग्लैंड ने रविवार (13 नवंबर) को फाइनल जीता. इसके बाद खिलाड़ियों ने जमकर शैम्पेन उड़ाते हुए जश्न भी मनाया. मगर इसी बीच इंग्लैंड टीम का एक ऐसा भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी लोग हर तरफ तारीफ कर रहे हैं. एक ऐसा वाकया कैमरे में कैद हुआ, जिसने सभी का दिल जीत लिया.

मोईन और आदिल के साइड होने के बाद उड़ाई शैम्पेन

दरअसल, ट्रॉफी के साथ कप्तान जोस बटलर और बाकी खिलाड़ियों ने जीत के बाद तस्वीरें खिंचवाईं. इस दौरान पोडियम पर इंग्लैंड टीम के साथ स्टार ऑलराउंडर मोईन अली और आदिल राशिद भी शामिल थे. मगर फोटो खिंचवाने के बाद जैसे ही शैम्पेन उड़ाने और जश्न में डूबने का वक्त आया, तो इंग्लैंड टीम थोड़ी देर के लिए रुक गई.

मोईन अली और आदिल राशिद स्टेज से साइड होने लगे, इस पर इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने भी मुस्कुराकर साइड होने के लिए कहा. जब यह दोनों खिलाड़ी स्टेज से उतर गए, उसके बाद इंग्लैंड टीम ने जमकर शैम्पेन उड़ाई और जीत का जश्न मनाया. यह पूरा वाकया ही कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है.

Respect for religious diversity is an essential element of any peaceful society.



Here England captain Jos Buttler asked Adil Rashid and Moeen Ali to leave before they celebrated with champagne. Respect.#ENGvsPAK #T20WorldCup22 #T20WorldCupFinal pic.twitter.com/Tu9pvqKZba