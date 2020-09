धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर ने किया ये कारनामा

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम इन दिनों अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 इंटरनेशल सीरीज खेल रही है. तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान टीम ने जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है.

ऑस्ट्रेलिया ने 16.4 ओवरों में 129/2 रन बनाए और मैच 8 विकेट जीता. रविवार को ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड पर खेला गया मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलिसा हीली के वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से यादगार बन गया.

🚨 Stat alert 🚨



Alyssa Healy has surpassed MS Dhoni's record of most dismissals by a wicket-keeper in T20Is 🔥



Healy ▶️ 92

Dhoni ▶️ 91#AUSvNZ pic.twitter.com/7OrqmR0vAo