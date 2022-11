IND vs ENG T20 WC: सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड की 'बार्मी आर्मी' ने किया कोहली को ट्रोल, पड़ गया भारी

भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार (9 नवंबर) को सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड में खेला जाना है. यदि भारतीय टीम मुकाबले को जीत लेती है तो फाइनल मैच में उसका सामना पाकिस्तान से होगा. सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय फैन्स को विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद होगी जो इस टी20 वर्ल्ड कप में काफी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं.

उधर मैच से पहले इंग्लैंड की बार्मी आर्मी ने विराट कोहली को ट्रोल करने की कोशिश की. बार्माी आर्मी ने अपने ट्विटर हैंडल से कोहली की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिए लिखा, 'यह कल भी जारी रहेगा.'

Your cricket team will get to watch India vs Pakistan final in stadium, don't worry 😂 — Virat Kohli fan🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@ViratKohlifan71) November 9, 2022

बार्मी आर्मी को यह ट्वीट करना भारी पड़ गया और भारतीय फैन्स ने उन्हे जमकर खरी-खोटी सुनाई. एक फैन ने लिखा कि कल इंग्लैंड का सूपड़ा साफ हो जाएगा. वहीं एक फैन ने कहा, 'आपकी क्रिकेट टीम को स्टेडियम में भारत बनाम पाकिस्तान का फाइनल देखने को मिलेगा, चिंता न करें.' एक यूजर ने बार्मी आर्मी को भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ जोस बटलर के खराब रिकॉर्ड की याद दिलाई.

Your cricket team will get to watch India vs Pakistan final in stadium, don't worry 😂 — Virat Kohli fan🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@ViratKohlifan71) November 9, 2022

मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. विराट कोहली ने भारत को अबतक मिली जीतों में अहम किरदार निभाया है. कोहली ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 82 रनों की पारी खेलकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई थी. बाद में कोहली ने नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भी नाबाद अर्धशतकीय पारियां खेलीं.

Virat to whole of England and @TheBarmyArmy tomorrow 🤫🤫🤫 pic.twitter.com/7RK5XDq9nr — MG (@ManeeshGiri_) November 9, 2022

King gonna repeat this pic.twitter.com/yFRDOpubcF — Lakshit 🇮🇳 (@Lakshit7205) November 9, 2022

किंग कोहली टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं. विराट कोहली ने अबतक टी20 वर्ल्ड कप में कुल 26 मैचों में 1091 रन बनाए हैं. यही नहीं टी20 इंटरनेशनल में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. कोहली ने अब तक टी20 इंटरनेशनल में 114 मैच खेले, जिसकी 106 पारियों में उन्होंने 3958 रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली ने एक शतक और 36 अर्धशतक जड़े.