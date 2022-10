T20 World Cup 2022: तो श्रीलंका का चैम्पियन बनना पक्का? उलटफेर के बाद चला ये समीकरण तो होगा चमत्कार!

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसे पहले ही मैच में नामीबिया जैसी टीम के हाथों 55 रनों से हार का सामना करना पड़ा. मुकाबले के शुरू होने से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि श्रीलंका इस मुकाबले को गंवा देगी, लेकिन नामीबियाई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह सब संभव कर दिखाया. शर्मनाक हार के बाद श्रीलंका के लिए आगे की राह मुश्किल हो गई है और उसपर टूर्नामेंट से बाहर होने का भी खतरा मंडरा रहा है.

अब कैसे सुपर-12 में पहुंचेगी श्रीलंका?

श्रीलंकाई टीम को अब 18 अक्टूबर को यूएई और 20 अक्टूबर को नीदरलैंड्स से मुकाबला करना है. नीदरलैंड ने पहले मैच में यूएई के खिलाफ जीत हासिल की थी. ऐसे में अगर नीदरलैंड की टीम ने श्रीलंका को हरा दिया तो वह सुपर-12 में जगह बना लेगी. सुपर-12 में जाने के लिए श्रीलंका के लिए आसान समीकरण यह कि वह अपने अगले दोनों मैच जीत ले. अगर श्रीलंका अब एक भी मैच टीम हार जाती है तो फिर उसे बाकी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा. फिलहाल श्रीलंका का नेट रन-रेट भी निगेटिव (-2.750) में है.

...फिर ऐसे खिताब जीत सकेगी श्रीलंका

यदि श्रीलंका सुपर-12 में पहुंच जाती है तो उसे इस स्टेज में पांच मुकाबले खेलने क्योंकि सुपर-12 में छह-छह टीमों के दो ग्रुप होंगे. सुपर-12 स्टेज में श्रीलंका यदि चार मैच जीतेगी तभी वह सेमीफाइनल में पहुंच सकेगी. वैसे तीन मैच जीतकर भी सेमीफाइनल का रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में नेट-रन रेट और दूसरे टीमों के नतीजे मायने रखेंगे. सेमीफाइलन में पहुंचने की स्थिति में श्रीलंका दो मैच जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा कर सकती है. हालांकि फिलहाल ये सब असंभव दिख रहा है और यदि श्रीलंका खिताब जीतती है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाएगा.

एशिया कप से सीख ले सकती है श्रीलंका

आपको याद है कि हाल ही में हुए एशिया कप 2022 में भी श्रीलंका की स्थिति कमोबेश ऐसी ही थी. अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में 8 विकेट झेलने के बाद श्रीलंका के हौसले पस्त हो चुके थे और उसका सुपर-चार में पहुंचना खतरे में पड़ गया था. लेकिन उस मैच के बाद श्रीलंकाई टीम के खेल में ऐसा बदलाव आया कि वह एशिया कप चैम्पियन बन गई. सबसे पहले उसने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से आउट किया. फिर सुपर-चार में तीनों मैच जीतकर फाइनल के लिए के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही. फाइनल में भी श्रीलंका का कोई जवाब नहीं था और उसने 23 रनों से पाकिस्तान को हराकर खिताब जीत लिया.

ऐसा है टूर्नामेंट का फॉर्मेट

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कुल 16 टीमें भाग लेने जा रही हैं. इन सोलह टीमों में से 8 ने सीधे सुपर12 स्टेज के लिए क्वालिफाई किया था, जबकि बाकी 4 टीमें क्वालिफिकेशन राउंड (राउंड-1) जीतकर अपनी जगह पक्की करेंगी. यानी कि क्वालिफिकेशन राउंड के बाद केवल 12 टीमें ही बच जाएंगी. क्वालिफिकेशन राउंड के मुकाबले 16 से 21 अक्टूबर के दौरान आयोजित होने जा रहे हैं.क्वालिफिकेशन राउंड के ग्रुप-ए में श्रीलंका, यूएई, नीदरलैंड और नामीबिया की टीमें हैं. वहीं ग्रुप-बी में आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को जगह मिली है.

टी20 विश्व कप 2022 के राउंड1 में ग्रुप-ए की टॉप टीम और ग्रुप-बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम सुपर12 स्टेज के ग्रुप-1 में जाएगी. वहीं ग्रुप-बी में शीर्ष पर रहने वाली और ग्रुप-ए में दूसरे स्थान पर काबिज टीम सुपर12 स्टेज के ग्रुप-2 में जाएगी. क्वालिफाइंग राउंड के मैच होबार्ट और जिलॉन्ग में खेले जाने हैं. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान सुपर12 स्टेज के ग्रुप-ए में हैं. वहीं भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश ग्रुप-बी में है.

बाकी क्वालिफाइंग मैचों का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

17 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS स्कॉटलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

17 अक्टूबर जिम्बाब्वे VS आयरलैंड, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

18 अक्टूबर नामीबिया VS नीदरलैंड, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

18 अक्टूबर श्रीलंका VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

19 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS आयरलैंड, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

19 अक्टूबर वेस्टइंडीज VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे

20 अक्टूबर नीदरलैंड्स VS श्रीलंका, जिलॉन्ग, सुबह 9.30 बजे

20 अक्टूबर नामीबिया VS यूएई, जिलॉन्ग, दोपहर 1.30 बजे

21 अक्टूबर आयरलैंड VS वेस्टइंडीज, होबार्ट, सुबह 9.30 बजे

21 अक्टूबर स्कॉटलैंड VS जिम्बाब्वे, होबार्ट, दोपहर 1.30 बजे