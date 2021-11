‘वाइफ का बर्थडे था...’, कैच छोड़ने के लिए सूर्यकुमार ने NZ बॉलर को कहा Thank You

Ind Vs Nz, Suryakumar Yadav: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में भारत ने जीत हासिल की और इस जीत के हीरो बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव रहे. केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद सूर्यकुमार यादव तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए और उन्होंने शानदार शॉट्स लगाकर फिफ्टी जड़ी. 62 रन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

विराट कोहली की गैर-मौजूदगी में सूर्यकुमार यादव की तीसरे नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं. उन्होंने 40 बॉल की पारी में 62 रन बनाए. इस दौरान 3 छक्के और 6 छक्के भी जड़े. कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर शुरुआत में सूर्यकुमार ने पारी को संभाला और बाद में तेजी से रन भी बटोरे.

DO NOT MISS: A SKY special lights up Jaipur 👏 👏@surya_14kumar creamed 6⃣ fours & 3⃣ sixes and played a fantastic knock in the chase. 🔥 🔥 #TeamIndia #INDvNZ @Paytm



