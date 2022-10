Sri lanka vs Ireland T20 World Cup: उलटफेर के बाद फॉर्म में लौटी श्रीलंका, एशिया कप की तरह करेगी कमाल!

Sri lanka vs Ireland T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में श्रीलंकाई टीम को अपने पहले ही मैच में उलटफेर का शिकार होना पड़ा था. उसे नामीबिया के हाथों 55 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. मगर अब यह श्रीलंकन टीम जीत की पटरी पर लौट आई है.

श्रीलंका टीम ने क्वालिफाइंग राउंड में पहली हार के बाद लगातार दो मैच जीते और सुपर-12 में जगह बनाई. अब एंट्री करते ही श्रीलंका टीम ने लगातार तीसरा मैच भी जीत लिया है. रविवार (23 अक्टूबर) को खेले गए मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 9 विकेट से हराया है.

एशिया कप खिताब भी पहला मैच हारकर जीता था

अब फैन्स को यह लगने लगा है कि कहीं श्रीलंका टीम एशिया कप की तरह ही टी20 वर्ल्ड कप भी ना जीत ले. दरअसल, इसी साल सितंबर में श्रीलंका टीम ने एशिया कप खिताब जीता था. उस टूर्नामेंट में भी श्रीलंकाई टीम को अपने पहले ही मैच में अफगानिस्तान के हाथों हार झेलनी पड़ी थी. इसके बाद श्रीलंकाई टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और टूर्नामेंट में टीम इंडिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को हराकर सीधे खिताब ही जीता था.

