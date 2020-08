बर्थडे स्पेशलः डॉन ब्रेडमैन- जिनके सम्मान में ऑस्ट्रेलिया में है पोस्ट बॉक्स नंबर 9994

क्रिकेट में न जाने कितने क्रिकेटर आए और गए, लेकिन डॉन ब्रेडमैन ने जो अपनी जगह बनाई उसके करीब भी कोई पहुंच नहीं सका. ब्रेडमैन एक ऐसे बल्लेबाज जिनके बल्ले से रन खूब निकले, औसतन 100 रन प्रति पारी. वह और भी रन बना सकते थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने उनके शानदार करियर पर विराम लगा दिया. विश्व युद्ध की वजह से उनके 6 साल बर्बाद से गए.

क्रिकेट की दुनिया के डॉन कहे जाने वाले ब्रेडमैन के करियर में 9994 का आंकड़ा बेहद खास रहा क्योंकि यह उनके टेस्ट करियर में बल्लेबाजी का एवरेज है, जिसे तोड़ने को कौन कहे आज तक एक भी बल्लेबाज इसके करीब भी नहीं पहुंच सका है.

करीब 3 पारियों के बाद एक शतक

27 अगस्त, 1908 को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जन्म ब्रेडमैन ने अपने टेस्ट करियर में कुल 52 मैच खेले. उन्होंने 52 मैचों में 80 टेस्ट पारियां खेलीं, जिसमें उन्होंने 29 शतक ठोक दिए. इस तरह से औसतन 2.75 पारियों के बाद उनके बल्ले से एक शतक जरूर निकला. उनका सर्वाधिक स्कोर रहा 334 रन.

आधुनिक क्रिकेट के डॉन ब्रेडमैन कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी उनकाे बेमिसाल बल्लेबाजी एवरेज के कभी करीब नहीं पहुंच सके. तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेले और 53.78 के एवरेज से रन बनाए. उन्होंने अपने शानदार टेस्ट करियर में 329 पारियों में 51 शतक जमाए, इस तरह से उनके बल्ले से औसतन 6.45 पारियों के बाद एक शतक निकला.



भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट बेहद लोकप्रिय है और वहां डॉन ब्रेडमैन जैसी लोकप्रियता किसी अन्य क्रिकेटर को नहीं मिल सकी है. ब्रेडमैन का टेस्ट एवरेज 99.94 ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति में रच बस चुका है और इसे देखते हुए देश के राष्ट्रीय प्रसारक ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन (एबीसी) ने हर कैपिटल सिटी में अपना पोस्ट बॉक्स नंबर 9994 ही रखा है.

🧢 52 Tests

🏏 6,996 runs

💯 29 hundreds

🙌 99.94 average#OnThisDay in 1908, the greatest batsman in the history of the game, Sir Don Bradman, was born. pic.twitter.com/HyhJ1mHw0U