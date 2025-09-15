'ये जीत पहलगाम के पीड़ितों और सेना को समर्पित', सूर्या के बाद शुभमन ने भी डेडिकेट की विक्ट्री

एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को करारा सबक सिखाते हुए 7 विकेट से मात ही है. इस मैच के बाद भारतीय उप-कप्तान शुभमन गिल ने भी इस जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और सेना को समर्पित किया. इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी क्रिकेट मैच में हुई जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था.
शुभमन गिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि, आज की जीत हम पहलगाम के पीड़ितों और हमारी रक्षा करने वाले हमारे बहादुर सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं. भारत की भावना मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह जीवित रहती है. जय हिंद...