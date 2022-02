IND vs WI: 80 रन की धमाकेदार पारी के बाद भी खुश नहीं श्रेयस, बोले- मैं खराब शॉट खेलकर आउट हो गया

India vs West Indies 3rd ODI: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 के लिए मेगा ऑक्शन से ठीक एक दिन पहले यानि 11 फरवरी को भारतीय स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपने भाव बढ़ा लिए हैं. अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में 80 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई है.

मैच में अपनी इस 80 रन की पारी से अय्यर खुश नजर नहीं आए. वह शतक बना सकते थे, लेकिन खराब शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए. यह बात पारी के बाद श्रेयस अय्यर ने खुद कही. साथ में बताया कि किस तरह मुश्किल पिच पर रणनीति बनाकर आसानी से बल्लेबाजी की.

रणनीति बनाकर बल्लेबाजी की और रन बनाए

अय्यर ने कहा कि यहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं था. जब मैं मैदान में गया, तब बॉल सीमिंग और स्विंगिंग कर रही थी. तब शिखर धवन और मैंने रणनीति बनाई कि हम सिर्फ शरीर के पास वाली गेंदों को ही खेलेंगे. साथ ही एक-दो खराब गेंदों पर ही रन बनाने के लिए जाएंगे. 50 ओवर का खेल लंबा होता है, इसलिए पिच पर जमने के लिए अपने आपको थोड़ा समय देना होता है. पिच पर थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी था. मैं आमतौर पर जिस तरह के कट शॉट खेलता हूं, उन्हें आज मिस कर रहा था.

बहुत बुरा शॉट खेलकर आउट हुआ

अय्यर ने कहा कि यदि ईमानदारी से कहूं तो जब मैं आउट हुआ, वह मैंने बहुत ही बुरा शॉट खेला था. मेरे पास तब 15 ओवर और बचे थे. सोचने में तो बहुत कुछ हो सकता था. इसके बाद मैंने कोच और साथी खिलाड़ियों से बात की. इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है.

Shreyas Iyer departs after a brilliant knock of 80 👏



Hayden Walsh Jr. celebrates his second scalp!



🇮🇳 are 187/6.#INDvWI | 📝 https://t.co/Nj6NpGXqvt pic.twitter.com/YgslonACn5