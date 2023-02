Shahid Afridi: शादी के बाद वायरल हुई बेटी की फेक तस्वीरें, भड़के शाहिद आफरीदी ने किया ये ट्वीट

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा की शादी हाल ही में हुई है. अंशा आफरीदी की शादी पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह आफरीदी से हुई है. शादी के बाद सोशल मीडिया पर अंशा की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थीं और फर्जी अकाउंट्स बनाए जा रहे थे. इसपर शाहिद आफरीदी भड़क गए हैं.



शाहिद आफरीदी ने सोमवार को एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और फर्जी अकाउंट्स बनाने वालों को लताड़ लगाई. शाहिद आफरीदी ने लिखा कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरी बेटियां सोशल मीडिया पर नहीं हैं और जो भी उनके नाम से अकाउंट चला रहा है वह फर्जी है, फर्जी अकाउंट के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए.



Announcement: this is to confirm that my daughters are not on social media and accounts impersonating them are fake and should be reported, fake account👇 pic.twitter.com/AFKE4qQeh1