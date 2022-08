Ind Vs Pak Asia Cup 2022: 'ये वहां क्या कर रहा है', पाकिस्तानी टीम के साथ दुबई पहुंचा प्लेयर, हैरान हुए फैन्स

एशिया कप 2022 को शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं और अब हर किसी की नज़रें 28 अगस्त को होने वाले भारत-पाकिस्तान के मुकाबले पर हैं. एशिया कप में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और एक-एक करके सभी टीमों का पहुंचना शुरू हो गया है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम मंगलवार को दुबई पहुंची, जिसकी तस्वीरें सामने आईं.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक ऐसा प्लेयर भी था, जो इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है जिसको देखकर फैन्स हैरान रह गए. दरअसल, पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी चोट की वजह से एशिया कप-2022 से बाहर हो गए हैं. लेकिन पीसीबी ने जो तस्वीरें डाली हैं उसमें शाहीन अफरीदी नज़र आ रहे हैं.

पीसीबी द्वारा जारी फोटो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिज़वान समेत अन्य खिलाड़ी भी दिख रहे हैं. शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तानी टीम के साथ देख फैन्स हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए.

Warra holiday for pakistan team.😉 August 23, 2022

कुछ फैन्स ने लिखा कि क्या पाकिस्तान के पास कोई नई फोटो नहीं हैं, क्योंकि इसमें तो शाहीन भी हैं. जबकि एक यूज़र ने लिखा कि ये वहां क्या कर रहा है, ये तो चोट की वजह से बाहर हो गया था. कुछ लोगों ने लिखा कि क्या शाहीन सिर्फ सपोर्ट के लिए वहां पहुंचा है, क्योंकि खेल तो वह पाएगा नहीं.

What Shaheen doing there? Maybe old photo. Pakistan can't even post a new photo 🤣🤣 — Cricket Crazy 🇮🇳 (@CricketCrazy00) August 23, 2022

Shaheen dubai say wapis jayega kya 😂 ya as a support saath hi rahega 🤭 — mahnoor tariq (@mahnoor_1996) August 23, 2022

एशिया कप में क्यों नहीं हैं शाहीन अफरीदी?

शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर हैं, उनकी कमी टीम को खलेगी. हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में शाहीन अफरीदी को चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें आराम की सलाह दी गई. नीदरलैंड्स के खिलाफ हुई वनडे सीरीज़ में भी वह नहीं खेल पाए और अब एशिया कप से बाहर हो गए.

हालांकि, वह पाकिस्तानी टीम के साथ इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं ताकि टीम के फीजियो की निगरानी में रह सकें और उनकी रिकवरी पर मेडिकल टीम की नज़र रह सके. पाकिस्तान टीम ने शाहीन अफरीदी की जगह मोहम्मद हसनैन को जगह दी है.

एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वॉड

बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रउफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहनवाज दहानी, उस्मान कादिर और मोहम्मद हसनैन.