Team India T20 World Cup: 'एक सिक्के के दो पहलू होते हैं...', हार के बाद टीम इंडिया के सपोर्ट में उतरे सचिन तेंदुलकर

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में 10 विकेट से हार मिली. इस हार के साथ ही उसका वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया. टीम इंडिया की हार के बाद फैन्स काफी मायूस हैं और वह खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं. अब महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया के सपोर्ट में आए हैं.

सचिन तेंदुलकर का मानना है कि प्रशंसकों को टी20 विश्व कप से बाहर होने के बावजूद अपनी टीम का समर्थन करते रहना चाहिए.तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, 'जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जीवन के भी . अगर हम अपनी टीम की सफलता को अपनी तरह मनाते हैं, तो हमें अपनी टीम की हार को भी सहने में सक्षम होना चाहिए. जीवन में वे दोनों साथ-साथ चलते हैं.'

