Rohit Sharma T20 World Cup: 11 साल के क्रिकेटर के फैन हुए रोहित शर्मा, नेट्स में बॉलिंग के लिए बुलाया, पूछा- इंडिया कैसे खेलोगे?

टीम इंडिया इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है और टी-20 वर्ल्ड कप के मिशन में जुटी है. 16 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और भारत का पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ है. भारतीय टीम को अभी ब्रिस्बेन में वॉर्म-अप मैच खेलने हैं, इससे पहले टीम इंडिया ने पर्थ में प्रैक्टिस की. यहां कप्तान रोहित शर्मा को एक नया दोस्त मिला, जिसके खेल के वो फैन हो गए.



बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 11 साल के द्रुशील चौहान के खेल के बारे में बताया गया है. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने द्रुशील को वाका के मैदान में खेलते हुए देखा था, जहां वह उसकी बॉलिंग के फैन हो गए थे.



रोहित शर्मा और टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर उसकी बॉलिंग देखने लगे. बाद में रोहित ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया, इतना ही नहीं रोहित शर्मा ने द्रुशील को नेट्स में बॉलिंग करने का मौका भी दिया.

When a 11-year-old impressed @ImRo45 with his smooth action! 👌 👌



A fascinating story of Drushil Chauhan who caught the eye of #TeamIndia Captain & got invited to the nets and the Indian dressing room. 👏 👏 #T20WorldCup



