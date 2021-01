Video: नाथन लियोन के जाल में फंसे रोहित शर्मा, तोहफे में दिया विकेट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिसबेन टेस्ट के दूसरे दिन रोहित शर्मा काफी अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कंगारू स्पिनर नाथन लियोन ने उन्हें अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए थे. जवाब में 11 रन के स्कोर पर भारत ने शुभमन गिल का विकेट गंवा दिया था.

इसके बाद रोहित शर्मा (44) ने पुजारा के साथ मिलकर 49 रन जोड़े. 60 के कुल स्कोर पर रोहित शर्मा ने 100वां टेस्ट खेल रहे नाथन लियोन की गेंद पर मिशेल स्टार्क को कैच दे दिया. रोहित शर्मा ने 74 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके लगाए. ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन वह ऑफ स्पिनर नाथन लियोन के लालच में आ गए.

WOW. Rohit Sharma charges, hits it straight up and gifts Nathan Lyon a wicket! #AUSvIND pic.twitter.com/KaDog1qYYw