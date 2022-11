Rohit Sharma T20 World Cup: रोहित शर्मा का कैच जिसने टपकाया, उसी ने बनाया शिकार, बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं चला बल्ला

Rohit Sharma T20 World Cup 2022: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला लगातार दूसरे मैच में खामोश रहा है. ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे रोहित के पास बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने का मौका था, लेकिन वह चूक गए. उन्होंने एक जीवनदान भी मिला था, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके.

टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में अपना चौथा मैच बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेला. इस मैच में रोहित शर्मा ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की. उन्होंने संभलकर खेलना शुरू किया, लेकिन तीसरे ही ओवर में वह कैच आउट होने से बच गए.

हसन ने दिया था रोहित को जीवनदान

दरअसल, पारी का तीसरा ओवर तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने किया. इसकी चौथी बॉल पर रोहित ने डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की साइड हवा में शॉट मारा था. वहां बाउंड्री पर हसन महमूद खड़े हुए थे. बॉल सीधे उनके हाथ में आ रही थी, लेकिन उन्होंने कैच का मौका गंवा दिया. तब रोहित 2 रन पर खेल रहे थे.

अगले ही ओवर में हसन ने शिकार बनाया

अगला ओवर खुद तेज गेंदबाज हसन महमूद ही लेकर आए. स्ट्राइक पर रोहित शर्मा ही थे. हसन की पहली बॉल पर रोहित कोई रन नहीं बना सके. मगर दूसरी ही बॉल हसन ने ऑफ स्टम्प के बाहर की. रोहित शर्मा इस पर सही शॉट मैनेज नहीं कर सके.

