Rohit Sharma Asia Cup 2022: आखिरी ओवर में रोहित शर्मा ने नहीं मानी अर्शदीप सिंह की सलाह? कप्तान पर भड़के फैन्स

एशिया कप-2022 में मंगलवार को श्रीलंका और भारत के बीच मुकाबला हुआ. आखिरी ओवर तक यहां पर फैन्स को फुल रोमांच देखने को मिला, लेकिन टीम इंडिया की इस मैच में भी हार हो गई. सुपर-4 स्टेज में टीम इंडिया ने लगातार दो हार झेलीं, ऐसे में अब उसपर एशिया कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है.



श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओवर भी अर्शदीप सिंह ने डाला, उनपर 7 रनों को बचाने की ज़िम्मेदारी थी. इसी आखिरी ओवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां अर्शदीप कप्तान रोहित शर्मा से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन रोहित तुरंत मुंह मोड़कर वापस चल देते हैं.



अब इस वीडियो पर फैन्स कमेंट कर रहे हैं कि क्या कप्तान रोहित शर्मा ने अर्शदीप की कोई सलाह को नहीं सुना. क्या अर्शदीप सिंह फील्ड में किसी तरह के बदलाव की बात कर रहे थे. यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और फैन्स कप्तान रोहित शर्मा से काफी खफा नज़र आ रहे हैं.



Kohli - Defended Shami and arshdeep this year against terrible trolls openly even if it meant that he himself will be trolled badly for it.



Rohit - Yelled at arshdeep last match, didn't even defend him and now made him feel so small in front of whole country #SackRohit https://t.co/BY7iDS59KH