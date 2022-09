Rishabh Pant Ind Vs SL: अगर लग जाती ऋषभ पंत की थ्रो तो... आखिरी ओवर में चूक पर फैन्स को याद आए एमएस धोनी

एशिया कप-2022 में श्रीलंका के हाथों हारकर टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर आ गई है. मंगलवार को दुबई में खेले गए मुकाबले में एक बार फिर आखिरी ओवर तक लड़ाई देखने को मिली, यहां भारतीय टीम की 6 विकेट से हार हुई. मैच की आखिरी दो बॉल पर जब श्रीलंका को दो रनों की ज़रूरत थी, तब बॉल विकेटकीपर ऋषभ पंत के पास गई लेकिन वो डायरेक्ट थ्रो नहीं कर पाए और टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी.



ऋषभ पंत अगर यह डायरेक्ट हिट मार देते तो शायद मैच फंसता और भारत की जीत भी हो सकती थी. ऋषभ पंत ये मौका चूक गए तो सोशल मीडिया पर फैन्स को एमएस धोनी की याद आई. जब टी-20 वर्ल्डकप 2016 में एमएस धोनी ने अपना ग्लव्स उतारकर दौड़ लगाई थी और बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी बॉल पर रनआउट किया था और टीम इंडिया को 1 रन से मैच जितवा दिया था.

Why MS Dhoni is most precious to us see the difference between Dhoni & Risabh pant . #AsiaCupT20 #RishabhPant #INDvSL #Dhoni #MahendraSinghDhoni pic.twitter.com/PiGlvtHAY9



दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह ने फेंका. यहां श्रीलंका को सात रनों की जरूरत थी, अर्शदीप ने शानदार बॉलिंग की और मैच को आखिरी दो बॉल पर दो रनों तक पहुंचाया. जब 19.5 ओवर की बॉल डली, तब बल्लेबाज शॉट मिस कर गया और बॉल सीधा ऋषभ पंत के पास गई. उन्होंने थ्रो की, लेकिन स्टम्प को मिस करते हुए बॉल आगे चली गई.

Being super honest, no one can replace the shoes of MS dhoni in Indian team. no one. If pant had ran for the runout the results would have been different. pic.twitter.com/KP6CCErDqN