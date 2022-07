महेंद्र सिंह धोनी ने साक्षी से फोन छीनकर बंद किया, लाइव चैटिंग में ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार जमकर हंसे

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत मस्ती मजाक के लिए काफी जाने जाते हैं. मैदान के अंदर हों या बाहर, वह हमेशा ही कुछ ना कुछ हरकतें करते ही रहते हैं. इस बार उन्होंने वेस्टइंडीज दौरे पर रहते हुए कप्तान रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव के साथ पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से लाइव चैट की.

ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार इन दिनों वेस्टइंडीज के त्रिनिदाद में हैं. यहीं अपने होटल रूम से पंत ने सबसे पहले रोहित और सूर्यकुमार को इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो कॉल किया. वह आपस में चैट कर रहे थे, तभी पंत ने साक्षी धोनी को कॉल कर दी.

पंत ने कहा- माही भैया को लाइव पर रखो

साक्षी ने कॉल अटेंड की और बात करने लगीं. इसी दौरान कैमरा धोनी की तरफ घुमा दिया. धोनी ने पहले तो हाथ लगाकर कैमरे पर आने से मना किया, लेकिन थोड़ी देर में वह भी लाइव चैट में आ गए. माही ने भी साक्षी की तरह ही हैलो किया. इसी दौरान पंत ने कहा- भैया को रखो थोड़ी देर लाइव पर रखो.

रोहित बोले- मत कर यार ऋषभ

ऋषभ पंत की यह बात सुनते ही धोनी ने फोन छीन लिया और कॉल काट दिया. इस दौरान ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव जमकर हंसने लगे. ऋषभ पंत की इस मस्ती से सभी इतने परेशान थे कि बेड पर लेटे दिखे रोहित शर्मा को भी कहना पड़ गया- 'मत कर यार ऋषभ.'

🎥 Of The Year 🥺

Glimpse Of Mahi Bhai From Rishabh Pant's Instagram Live ❤️@msdhoni @ChennaiIPL#MSDhoni #MSD #THALA pic.twitter.com/Uj9tA3ylX9