Rishabh Pant Ind Vs SL: अहम मौके पर फ्लॉप हुए ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक को बाहर बैठाने पर भड़के फैन्स

एशिया कप 2022 में मंगलवार (6 सितंबर) को टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका से हुआ. भारत ने यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 173 का स्कोर बनाया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा के ही अकेले 72 रन शामिल हैं. टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत यहां एक बार फिर फ्लॉप हुए, जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब पंत सस्ते में आउट हो गए.



श्रीलंका के खिलाफ हुए इस मैच में ऋषभ पंत 17 रन बनाकर आउट हुए. पंत ने अपनी पारी में 13 बॉल खेलीं जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए. मिडिल ऑर्डर में आए ऋषभ पंत के सामने पारी को खत्म करने का मौका था, क्योंकि रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद सूर्यकुमार यादव भी आउट हुए तो भारत दबाव में था.

Why they are dropping Dinesh Karthik while both Pant and Hooda failing. — Manoranjan Sahoo (@mano_soham) September 6, 2022

Indian cricket team management trying to explain how dropping inform Dinesh Karthik and Sanju Samson for terribly out of form KL Rahul, Rishabh Pant and out of position Hooda will help India against Sri lanka!#INDvSL — Rohit Sharma (@RoSharma25) September 6, 2022



लेकिन ऋषभ पंत इस बड़े मौके का फायदा नहीं उठा पाए और सस्ते में ही पवेलियन लौट गए. अगर इसी एशिया कप की बात करें तो ऋषभ पंत लगातार दूसरी पारी में फ्लॉप हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वह सिर्फ 14 रन बना पाए थे और अब श्रीलंका के खिलाफ 17 रनों की पारी खेल आउट हो गए.



बता दें कि ऋषभ पंत की प्लेइंग-11 में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को रिस्क उठाना पड़ रहा है. क्योंकि फॉर्म में चल रहे दिनेश कार्तिक टीम से बाहर हैं, आईपीएल 2022 के बाद से ही वह लगातार रन बना रहे हैं और एक फिनिशर की भूमिका में नज़र आए हैं.

Dinesh Karthik is in his prime form but sitting on the bench.#INDvSL #INDvsSL pic.twitter.com/Bs3CtMU51z — jack (@silent_anas) September 6, 2022

What Pant, KL Rahul, Hooda had did so far that they have selected in #INDvsSL match while Dinesh Karthik dropped. pic.twitter.com/AzdNDbTTi6 — Siddhant (@Siddhant0912) September 6, 2022



लेकिन अगर दिनेश कार्तिक को प्लेइंग-11 में शामिल किया जाता है, तो पंत को बाहर बैठाना ही होगा. वह टीम का भविष्य हैं और टी-20 वर्ल्डकप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए वहां पर वह काफी काम भी आ सकते हैं. यही टीम मैनेजमेंट के लिए एक मंथन का विषय बना हुआ है.



दिनेश कार्तिक को ना खिलाने पर फैन्स भड़के



सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत को लेकर एक बार फिर फैन्स का गुस्सा फूटा है. वह लगातार फेल हो रहे हैं और टी-20 वर्ल्डकप में काफी कम वक्त बचा है, यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैन्स द्वारा दिनेश कार्तिक को खिलाने की मांग की जा रही है. फैन्स का कहना है कि वर्ल्डकप के लिए भारत को एक फिनिशर की ज़रूरत है और मौजूदा वक्त में दिनेश कार्तिक ही बिल्कुल सही लगते हैं.