Ind Vs Aus: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जंग से पहले स्टार प्लेयर का इमोशनल बयान, वापसी पर कही ये बात

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत हो रही है. टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस सीरीज़ से क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. रवींद्र जडेजा ने टेस्ट सीरीज़ से पहले अपनी वापसी को लेकर बात की है और इमोशनल नज़र आए हैं.

रवींद्र जडेजा ने बताया कि टी-20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले अगर वो अपने घुटनों की सर्जरी भी करवा लेते तो भी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाते. एशिया कप 2022 में घुटनों की चोट लगवाने की वजह से रवींद्र जडेजा टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, वह करीब 6 महीने से क्रिकेट से दूर हैं और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से वापसी कर रहे हैं.

रवींद्र जडेजा ने कहा कि मैं टीम इंडिया के लिए कमबैक करने का इंतजार कर रहा था. अपने घुटने के साथ मैं काफी संघर्ष कर रहा था और सर्जरी का इंतजार हो रहा था. मुझे फैसला करना था कि सर्जरी को वर्ल्ड कप से पहले करना है या बाद में, डॉक्टर्स ने सलाह दी कि इसे पहले ही करना चाहिए जिसके बाद मैंने फैसला किया.

