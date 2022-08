Rahul Dravid Team India: ‘आ गई दीवार, बच के रहे पाकिस्तान’, मैदान पर दिखे कोच राहुल द्रविड़, गदगद हुए फैन्स

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में टी-20 मुकाबला खेला जा रहा है. एशिया कप 2022 के इस महामुकाबले में दोनों टीमें आमने-सामने हैं. मैच से पहले टीम इंडिया के कैंप में राहत की खबर आई, क्योंकि हेड कोच राहुल द्रविड़ की मैदान पर वापसी हुई.



भारतीय टीम जब एशिया कप के लिए रवाना हो रही थी, उस वक्त राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. जिसके बाद वह यूएई के लिए रवाना नहीं हुए थे, ऐसे में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा था. राहुल द्रविड़ की गैर-मौजूदगी में वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के साथ जुड़े और बतौर कोच काम-काज संभाला.

Virat Kohli and India's head Rahul Dravid and India reached the stadium, Rahul Dravid joins team India.#TeamIndia #INDvsPAK pic.twitter.com/BLvyqkJuuk