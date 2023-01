Devon Conway PAK vs NZ 2nd Test: आ गया नए साल का पहला शतक... इस क्रिकेटर ने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नया साल के आगाज के साथ ही क्रिकेटिंग एक्शन की भी शुरुआत हो गई है. साल 2023 का पहला इंटरनेशल मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आज (2 दिसंबर) से शुरू हुआ है, जो एक टेस्ट मैच है. कराची में खेले जा रहे इस मैच के पहले ही दिन एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया. यह रिकॉर्ड कीवी क्रिकेटर डेवोन कॉन्वे ने बनाया है. कॉन्वे ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई करते हुए 122 रनों की पारी खेली. कॉन्वे ने इस पारी में 191 गेंदों का सामना किया और 16 चौके और एक छक्का लगाया.

डेवोन कॉन्वे ने बनाया ये अनोखा रिकॉर्ड

कॉन्वे का शतक इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी बल्लेबाज का पहला शतक रहा. खास बात यह है कि 2022 का भी पहला शतक डेवोन कॉन्वे के ही बल्ले से निकला था. तब कॉनवे ने माउंट माउंगानुई में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 227 गेंदों पर 122 रन बनाए थे. कॉन्वे दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार साल का ओपनिंग शतक लगाया हो. इससे पहले कोई भी क्रिकेटर ऐसा कारनामा नहीं कर पाया था.

