India vs Pakistan in Asia Cup 2022: आखिरी ओवर में पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का हाल, खुशी से पागल हो गए थे शादाब खान

India vs Pakistan in Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एक रोमांचक मुकाबला खेला गया. मैच आखिरी ओवर तक चला और फैन्स के साथ खिलाड़ियों की भी धड़कनें बढ़ गई थीं. पाकिस्तान टीम में जीत का उत्साह अपने चरम पर था.

मगर जीत से पहले आखिरी ओवर में पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी अलग था. खिलाड़ियों और स्टाफ का हाल देखने लायक था. पाकिस्तान टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रनों की दरकार थी. तब आसिफ अली और खुशदिल शाह क्रीज पर थे.

रऊफ और शादाब काफी उत्साहित दिखे

ओवर शुरू होते ही पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ी हर बॉल पर अलग तरह के रिएक्शन दे रहे थे. इसमें हारिस रऊफ और शादाब खान काफी उत्साहित दिखाई दिए. आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर जब आसिफ ने चौका लगाया, तो रऊफ और शादाब खुशी से झूम उठे. तब कप्तान बाबर आजम ने उन्हें रोका कि अभी मैच बाकी है. इशारा करते हुए कहा कि शांत बैठो.

खुशी के मारे उछल पड़े शादाब और रऊफ

20वें ओवर की चौथी बॉल पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने आसिफ अली को LBW आउट किया, तो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में मायूसी छा गई. सभी खिलाड़ी शांत बैठ गए. अब दो बॉल पर दो रनों की जरूरत थी. ऐसे में रऊफ ने शादाब को कसकर पकड़ लिया था. जब पांचवीं बॉल पर नए बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने शॉट जमाते हुए दो रन बनाए, तो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में शादाब और रऊफ खुशी के मारे उछल पड़े.

पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों और स्टाफ के इस रिएक्शन का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. तीन मिनट के इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में छाई मायूसी और उसके बाद मने जश्न और बधाइयों के दौर को भी दिखाया गया है.

The raw emotions, the reactions and the celebrations 🤗



🎥 Relive the last over of Pakistan's thrilling five-wicket win over India from the team dressing room 👏🎊#AsiaCup2022 | #INDvPAK pic.twitter.com/xHAePLrDwd