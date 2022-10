Ramiz Raja India vs Pakistan: 'भारत के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाएगा', धमकी के बीच पीसीबी अध्यक्ष का वीडियो वायरल

Ramiz Raja India vs Pakistan: अगले साल यानी 2023 में पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप होना है. ऐसे में जाहिर बात है कि टूर्नामेंट खेलने वाली सभी टीमों को पाकिस्तान जाना होगा, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह ने टीम इंडिया के पाकिस्तान दौरे पर जाने से साफ इनकार कर दिया है. शाह का यह बयान तो मंगलवार (18 अक्टूबर) का है, लेकिन इस बयान पर घमासान अब तक मचा हुआ है. जय शाह के बयान पर तुरंत ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष रमीज राजा की ओर से भी सख्त बयान सामने आया है.

पीसीबी अध्यक्ष रमीज का पुराना वीडियो हुआ वायरल

पीसीबी ने अगले साल भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से नाम वापस लेने की धमकी दी है. उनकी इसी धमकी के बीच रमीज राजा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा है. इस वीडियो में रमीज राजा कहते दिख रहे हैं कि भारत के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट कुछ भी नहीं है. ICC को सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत से मिलता है. ऐसे में भारत के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाएगा.

'भारतीय बिजनेस हाउसेस ही पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे'

वायरल वीडियो में रमीज ने कहा, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC की फंडिंग पर 50% चलता है. आईसीसी फंडिंग यह है कि वह जो टूर्नामेंट्स कराते हैं. उससे मिले पैसों को अपने सदस्य देशों में बांटते हैं. और आईसीसी को फंडिंग 90% भारतीय मार्केट से आती है.'

उन्होंने कहा, 'ऐसे में एक तरह से भारतीय बिजनेस हाउसेस ही पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं. कल को अगर भारतीय प्रधानमंत्री यह सोच लें कि हमको पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो यह क्रिकेट बोर्ड (PCB) खत्म भी हो सकता है.'

