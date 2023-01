IND vs SL ODI Series: क्या मर रहा है वनडे क्रिकेट? युवराज सिंह ने ऐतिहासिक मैच के बाद उठाए सवाल

भारत ने श्रीलंका को तिरुवनंतपुरम में खेले गए वनडे मुकाबले में 317 रनों से पराजित कर दिया. इस मुकाबले में श्रीलंका को 391 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 73 रनों के स्कोर पर सिमट गई. वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में किसी टीम की रनों के हिसाब से यह सबसे बड़ी जीत रही. इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में श्रीलंका का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया.

मैदान पर तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन इस मैच को लेकर भारतीय फैन्स की दिलस्पी कुछ कम दिखाई दी. मुकाबले के दौरान लगभग आधा स्टेडियम खाली नजर आया. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वनडे क्रिकेट के प्रति लोगों की दिलचस्पी कम तो नहीं हो रही है? टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी वनडे क्रिकेट को लेकर चिंता जताई. युवराज सिंह ने ट्विटर पर लिखा, 'मुझे चिंता इस बात की है कि आधा स्टेडियम खाली है? क्या वनडे क्रिकेट खत्म हो रहा है?'

Well played @ShubmanGill hopefully goes on to make a 💯 @imVkohli batting at the other end looking Solid ! But concern for me half empty stadium ? Is one day cricket dying ? #IndiavsSrilanka