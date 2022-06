Neeraj Chopra: ‘शेर आया शेर..’, ओलंपिक के बाद लौटे नीरज ने किया कमाल, बमबम हुआ सोशल मीडिया

टोक्यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympic 2020) में गोल्ड मेडल रच इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) एक बार फिर ट्रैक पर वापस लौटे हैं. नीरज की धमाकेदार वापसी हुई है और फिनलैंड में पावो नुरमी गेम्स में नीरज ने इतिहास रचा और अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया. नीरज ने यहां पर 89.30 मीटर दूरी तक भाला फेंका और अपने ओलंपिक वाले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक थ्रो पर सोशल मीडिया बमबम हो गया है, हर कोई अपने नेशनल हीरो की तारीफ कर रहा है. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नीरज चोपड़ा की तारीफ की, उन्होंने लिखा कि गोल्डन ग्रेट नीरज चोपड़ा ने फिर कर दिखाया. नीरज चोपड़ा ने पावो नुरमी गेम्स में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है. आपको ये थ्रो देखनी ही होगी.

Golden Great @Neeraj_chopra1 does it again !



• Neeraj Chopra threw 89.30 metres at Paavo Nurmi Games to create a new National Record !



Absolutely THRILLED 😎



You’ve got to see his throw ! pic.twitter.com/wwKYLj9KU3 — Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 14, 2022

The golden boy has done it again! New national record. Great going #NeerajChopra June 14, 2022

Golden Great @Neeraj_chopra1 does it again !



• Neeraj Chopra threw 89.30 metres at Paavo Nurmi Games to create a new National Record !



Absolutely THRILLED 😎



You’ve got to see his throw ! pic.twitter.com/4qKvZF9qYe — ____Rahul___ Patel___ (@RahulPa72654868) June 15, 2022

पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने भी नीरज को बधाई दी, उन्होंने लिखा कि हमें तुमपर गर्व है. पूर्व ओलंपियन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखा कि हमारे ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है. देश को आप पर गर्व है.

'Spear'heading India's records in the field of javelin throw!



Congrats @Neeraj_chopra1 on rewriting your own national record at the Paavo Nurmi Games



Think we should get used to you achieving new milestones at each game! You seem to be the biggest competition to yourself 👏👏👏 pic.twitter.com/wtOWV4xYlK — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 14, 2022

Neeraj Chopra has bettered his own Olympic Gold medal-winning throw (87.58 m) with a huge throw of 89.30 at Paavo Nurmi Games @Neeraj_chopra1 — Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) June 14, 2022

Our golden boy Neeraj Chopra Did it again.. Breaking his own record!



Thrilling 89.30m 💥🥵#NeerajChopra

pic.twitter.com/5drjLyqtlT — Riaaaaa (@riaa0riaa) June 15, 2022

आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा इस इवेंट से पहले आखिरी बार टोक्यो ओलंपिक में ही नज़र आए थे. 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूरी पर भाला फेंका था और ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था.