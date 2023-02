Ind Vs Aus 1st Test: मैच से पहले ही पिच से डरे कंगारू? स्पिन के आगे टेके घुटने, जानें क्यों मचा है बवाल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी (गुरुवार) से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है. नागपुर में होने वाले पहले टेस्ट मैच से पूर्व ही सीरीज को लेकर बवाल छिड़ गया है. ऑस्ट्रेलिया टीम नागपुर में तैयार हो रही पिच को लेकर हंगामा कर रही है, पूर्व खिलाड़ी से लेकर मौजूदा खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया हर कोई भारत पर पिच के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है. पिच को लेकर अभी तक क्या उथल-पुथल देखने को मिल रही है और किस तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम बौखलाई हुई नज़र आ रही है, जानिए...

क्यों परेशान हो रहा है ऑस्ट्रेलिया?

भारत में हमेशा से ही टर्निंग पिच देखने को मिलती हैं, जहां स्पिनर्स को फायदा होता है. इस बार भी सीरीज को लेकर हर किसी को यही उम्मीद है. टेस्ट मैच शुरू होने से पहले नागपुर पिच की तस्वीरें सामने आई, जिसने खिलाड़ियों से लेकर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया तक को झकझोर दिया. नागपुर में टेस्ट से दो दिन पहले तक पिच पर घास थी, लेकिन आखिरी दो दिनों में कुछ हिस्से से घास हटाई गई और पानी दिया गया. लेकिन कुछ हिस्से पर पानी नहीं दिया गया.



जिस हिस्से पर पानी नहीं दिया गया है, वहां पर ही बॉल टप्पा खाएगी और फिर टर्न होगी. पिच पर पानी ना देने की वजह से यह हिस्सा सूखा होगा, जल्दी टूटेगा और पुरानी बॉल आसानी से यहां ग्रिप कर पाएगी. एक खास बात यह भी है कि जब बाएं हाथ का बल्लेबाज खेल रहा होगा, उस वक्त उसका ऑफ स्टम्प जहां आएगा वहां से पिच को अधिक सूखा रखा गया है. ऑस्ट्रेलिया के पास आधा दर्जन से अधिक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया डरा हुआ है.

पिच पर क्या भारत तोड़ रहा है नियम?

पिच को लेकर ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि भारत जानबूझकर पिच के साथ छेड़छाड़ कर रहा है. लेकिन किसी भी सीरीज या दौरे को देखें तो हमेशा मेजबान टीम के मुताबिक पिचों को तैयार किया जाता है, उसी वजह से होम और अवे का कॉन्सेप्ट भी काम करता है और कहा जाता है कि बाहर जाकर टेस्ट सीरीज जीतना किसी भी टीम के लिए चुनौती होती है.

भारतीय टीम जब इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जाती है तब हमेशा हरी पिच मिलती है, जिससे तेज गेंदबाजों को स्विंग और बाउंस में मदद मिलती है. ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की ताकत उनका पेस बॉलिंग अटैक ही है. ऐसे में अगर भारत में स्पिन फ्रेंडली पिच बन रही है, तो यह कोई नई बात नहीं है. साथ ही भारत के लिए भी पिच वही होगी, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए होगी.

खुद ही सरेंडर कर रही ऑस्ट्रेलिया?

जब से ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आई है, उसके बाद से ही स्पिन को लेकर हल्ला मचा है. ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्रैक्टिस कैंप में रविचंद्रन अश्विन के डुप्लीकेट से बॉलिंग करवाई, कई लोकल स्पिनर्स को प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया और अलग-अलग शॉट की तैयारी की. इसके अलावा पिच को लेकर जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है वह भी बताता है कि ऑस्ट्रेलिया खुद ही यह संकेत दे रहा है कि वह स्पिन को लेकर इतना पक्का नहीं है. पूर्व क्रिकेटर इयान हिली हो या फिर मौजूदा दौर के स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ियों और मीडिया ने कहा कि अगर भारत सही पिच मुहैया करवाता है तो ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज जीत सकता है.

ध्यान रहे कि सिर्फ पिच ही नहीं बल्कि नागपुर टेस्ट में कई अन्य फैक्टर भी होंगे जो किसी टीम की जीत या हार तय करेंगे. इनमें सबसे बड़ा फैक्टर टॉस होगा, क्योंकि भारत में अक्सर टेस्ट क्रिकेट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करती है ताकि विरोधी टीम पर दबाव बनाया जा सके. इसके अलावा प्लेइंग-11 पर भी हर किसी की नज़रें टिकी होंगी.

Steve Smith thinks left-handers could have it particularly tough in Nagpur #INDvAUS pic.twitter.com/EudwrlHIRu