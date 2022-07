MS Dhoni Insta LIVE: MS धोनी का जलवा, 2 सेकेंड के लिए पंत के लाइव में आए, बने नंबर-1 ट्रेंड, आई मीम्स की बाढ़

टीम इंडिया इस वक्त वेस्टइंडीज़ में है, बुधवार को टीम इंडिया को सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेलना है और फिर पांच टी-20 मैच की सीरीज़ भी है. इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बटोरी हैं. सिर्फ दो सेकेंड के लिए एमएस धोनी एक इंस्टाग्राम लाइव में आए और छा गए.

दरअसल, टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने मंगलवार को एक इंस्टाग्राम लाइव किया. इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव समेत अन्य कुछ प्लेयर्स भी आए. ऋषभ पंत ने कई फैन्स को भी अपने इंस्टाग्राम में लाइव जोड़ा. काफी देर तक चले इस लाइव में खिलाड़ियों ने गप्पे मारीं और मज़ेदार बातचीत हुई.

इसी दौरान जब ऋषभ पंत ने साक्षी धोनी को इंस्टाग्राम लाइव पर जोड़ा तब साक्षी ने सभी को हैलो किया, इसके तुरंत बाद एमएस धोनी भी दिखे और सभी को हैलो करने लगे. इसी दौरान ऋषभ पंत ने भी हैलो किया और कहा कि भैया को थोड़ी देर लाइव पर रखो. इतने में ही एमएस धोनी हंसते हैं और फोन छीनकर लाइव बंद कर देते हैं.

MS Dhoni came on Rishabh Pant Instagram live for a moment. #MSDhoni #RishabhPantpic.twitter.com/PaZmyKu3cO — CRICKET VIDEOS🏏 (@Abdullah__Neaz) July 26, 2022

MS Dhoni came in the Instagram live. pic.twitter.com/zfzSMwRbug — Johns. (@CricCrazyJohns) July 26, 2022

एमएस धोनी का यह दो-तीन सेकेंड का वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला. एमएस धोनी ट्विटर पर नंबर-1 ट्रेंड बने, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी वह लगातार छाए रहे. उनको लेकर फैन्स ने गजब के रिएक्शन दिए और मीम्स भी बने.

Us after 3 second glimpse of MS Dhoni ❤ pic.twitter.com/ZHjzO8Z2Q3 — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) July 26, 2022

फैन्स ने लिखा कि क्रिकेट से रिटायरमेंट के इतने वक्त बाद भी एमएस धोनी फैन्स के चहेते बने हुए हैं. और इस तरह उनके सिर्फ कुछ पल के लिए एक वीडियो में आने पर वह इस तरह टॉप ट्रेंड बन गए और इंटरनेट पर सनसनी बनकर फैल गए.