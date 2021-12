Ind Vs Nz, Mohammad Siraj: मैदान पर RCB-RCB चिल्ला रहे थे फैंस, सिराज ने बीच में टोका और लगवाए India के नारे

Ind Vs Nz, Mohammad Siraj: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है और टीम इंडिया ने 1-0 से इसपर कब्जा भी कर लिया है. मुंबई में खत्म हुए आखिरी टेस्ट का अब एक वीडियो सामने आया है, जहां मोहम्मद सिराज को देखकर फैंस RCB-RCB चिल्ला रहे हैं. लेकिन सिराज ने उन सभी को बीच में टोका और सभी से ‘इंडिया’ के नारे लगाने को कहा.



मोहम्मद सिराज का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. मुंबई टेस्ट खत्म होने के बाद जब अवॉर्ड बांटे जा रहे थे, उस वक्त टीम के सभी खिलाड़ी एक साथ खड़े हुए थे. तभी स्टैंड्स से फैन मोहम्मद सिराज को देखकर आरसीबी-आरसीबी के नारे लगाने लगे. लेकिन मोहम्मद सिराज ने तुरंत उन्हें रोका और अपनी टी-शर्ट की ओर इशारा किया.

Siraj bhai telling crowd to cheer for India and not Rcb😎 pic.twitter.com/Yj0V415dsF