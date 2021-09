अफगानिस्तान में महिला खेलों पर पाबंदी..? जानें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा

ऑस्ट्रेलिया के एसबीएस टीवी ने तालिबान के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि उन्होंने महिला खेलों खासकर महिला क्रिकेट पर रोक लगा दी है. तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के उप प्रमुख अहमदुल्लाह वासिक के हवाले से नेटवर्क ने कहा, ‘क्रिकेट में ऐसे हालात होते हैं कि मुंह और शरीर ढका नहीं जा सकता. इस्लाम महिलाओं को ऐसे दिखने की इजाजत नहीं देता.’

उसने कहा, ‘यह मीडिया का युग है जिसमें फोटो और वीडियो देखे जाएंगे. इस्लाम और इस्लामी अमीरात महिलाओं को क्रिकेट या ऐसे खेल खेलने की अनुमति नहीं देता जिसमें शरीर दिखता हो.’

