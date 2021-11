Ind Vs Nz, Most Runs in T20I: बाल-बाल बचा कोहली का रिकॉर्ड, 10 रन से चूके गुप्टिल, रोहित भी आए करीब

Ind Vs Nz: न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम की जीत हो गई है. जयपुर में तीन मैचों की सीरीज का ये पहला मुकाबला था. भारतीय टीम ने 165 रनों के लक्ष्य का पीछा कर जीत हासिल की. मैच के दौरान न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल पूरे रंग में नजर आए, उन्होंने शानदार पारी खेली और इसी के साथ विराट कोहली के एक रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए.

दरअसल, टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अभी विराट कोहली सबसे आगे हैं. लेकिन अब मार्टिन गुप्टिल उनसे सिर्फ दस रन पीछे हैं. खास बात ये है कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी तीसरे नंबर पर हैं, ऐसे में इस सीरीज में विराट कोहली का रिकॉर्ड टूट सकता है.

ये संभव इसलिए भी है क्योंकि विराट कोहली इस टी-20 सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. सीरीज में दो मैच बचे हैं, ऐसे में मार्टिन गुप्टिल के लिए ये रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल नहीं होगा.

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन

• विराट कोहली: 95 मैच, 3227 रन, 52.04 औसत

• मार्टिन गुप्टिल: 110 मैच, 3217 रन, 32.49 औसत, 2 शतक

• रोहित शर्मा: 117 मैच, 3086 रन, 32.82 औसत, 4 शतक

50 for Martin Guptill in the 15th over! 123/3 after 15 overs in Jaipur. LIVE scoring | https://t.co/EfsDmsf3YI #INDvNZ pic.twitter.com/P1YhEgHwOo