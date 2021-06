कौन है किंग? 1983 की वर्ल्ड चैंपियन या फिर 2011 के धोनी के धुरंधर, जानिए क्या बोले मदन लाल

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 25 जून की तारीख बेहद अहम है. इसी दिन 1983 में कपिल देव की कप्तानी वाली टीम इंडिया पहली बार वर्ल्ड चैंपियन (1983 World Cup) बनी थी. इस ऐतिहासिक जीत के भले ही 38 साल हो गए हों, लेकिन इस टीम के सदस्यों के दिलों में आज भी इसकी यादें ताजा हैं. यही नहीं कपिल देव की 1983 विश्व कप विजेता टीम 2011 की विश्व कप विजेता धोनी की टीम को हराने का माद्दा रखती है.

'आजतक' पर 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्यों से जब पूछा गया कि अगर उनका मुकाबला 2011 की विश्व कप विजेता टीम से होता तो कौन जीतता? इस पर मदन लाल और रोजर बिन्नी दोनों ने कहा कि हमारी टीम धोनी की टीम को हरा देती.

मदन लाल ने कहा, "हम निश्चित रूप से जीत जाते. हमारी टीम में सभी फाइटर्स हैं. उन्होंने 1983 का विश्व कप नहीं जाने दिया. सभी अच्छा प्रदर्शन करते और मैच जीतते.

Who will win if Kapil's 1983 team was up against Dhoni's 2011 team? The most memorable moment? Mystery behind the champagne bottle opened by 1983 Team India Captain on victory. 1983 World Cup champions spill all the secrets! (@sardesairajdeep)#India #WorldCup #WorldCup1983 pic.twitter.com/qfOP8ZqXXr