Team India: 'कबाब तो खिलाए नहीं...', लखनऊ टी-20 के बाद चहल-कुलदीप में बहस, Video

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को लखनऊ में टी-20 सीरीज का दूसरा मैच खेला गया. टीम इंडिया ने इस लो-स्कोरिंग मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की. मैच के बाद टीम इंडिया के युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और सूर्यकुमार यादव ने एक-दूसरे से मजेदार बातचीत की, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया.



इस मजेदार बातचीत में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के बीच बहस भी हुई, जिसे देखकर हर किसी की हंसी छूट गई. दोनों कबाब को लेकर लड़ रहे थे, दरअसल वीडियो की शुरुआत कुलदीप यादव ने की. वह यूपी से ही आते हैं और मैच भी लखनऊ में ही था.



उन्होंने युजवेंद्र चहल को भारत के लिए टी-20 क्रिकेट (मेंस) में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बनने की बधाई दी, जिसपर चहल ने कहा कि यह काफी अच्छी बात है, आप हमेशा इंडिया के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हो. इस बीच कुलदीप यादव ने उनसे सवाल करने लगे और सूर्यकुमार यादव को भूल गए.



