Joginder Sharma: भारत को टी-20 वर्ल्ड कप जिताने वाले प्लेयर ने लिया संन्यास, जय शाह को लिखी चिट्ठी

साल 2007 में भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टी-20 वर्ल्ड कप जीता था. उस वर्ल्ड कप में फाइनल के हीरो रहे जोगिंदर शर्मा हर किसी को याद हैं. जोगिंदर शर्मा ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है. शुक्रवार (3 फरवरी) को ट्विटर पर 39 साल के जोगिंदर शर्मा ने अपने संन्यास का ऐलान किया.

हरियाणा के रोहतक से आने वाले जोगिंदर शर्मा ने भारत के लिए 4 वनडे और 4 ही टी-20 मैच खेले हैं. खास बात ये है कि उन्होंने अपने करियर के सभी टी-20 मैच सिर्फ वर्ल्ड कप में ही खेले और इतिहास बना गए. जबकि भारत के लिए वनडे में उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था और 2007 में आखिरी बार वनडे मैच खेला. जोगिंदर शर्मा अभी हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद पर तैनात हैं, वह कुछ वक्त पहले तक हरियाणा के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे थे.

Announced retirement from cricket 🙏😘Thanks to each n everyone for ur spot and love ❤️🙏 @bcci @icc @haryana cricket Association 🙏 pic.twitter.com/QJSXoojXn5

जोगिंदर शर्मा ने ट्विटर पर अपनी उस चिट्ठी को शेयर किया, जो उन्होंने बीसीसीआई के सचिव जय शाह को भेजी है और रिटायरमेंट का ऐलान किया है. जोगिंदर शर्मा ने लिखा है कि वह बीसीसीआई, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, चेन्नई सुपर किंग्स और हरियाणा सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं. जोगिंदर शर्मा ने अपने फैन्स, परिवार, दोस्तों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने करियर के उतार-चढ़ाव में उनका साथ गिया. जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, अन्य ऑप्शन तलाशने की बात की.

24 सितंबर, 2007 का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अद्भुत साबित हुआ था. इसी दिन जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को धूल चटाकर टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण की चैम्पियन बनी थी. इसके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 1983 के बाद किसी विश्व खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाब हुई थी.

2007: #T20WorldCup hero 🏆

2020: Real world hero 💪



In his post-cricket career as a policeman, India's Joginder Sharma is among those doing their bit amid a global health crisis.



[📷 Joginder Sharma] pic.twitter.com/2IAAyjX3Se