Chakda Xpress, Jhulan Goswami: ‘झूलन पर है फिल्म, उन्हें भी टैग...’, ट्रेलर पर पूर्व क्रिकेटर का ट्वीट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों वर्ल्डकप की तैयारियों में जुटी हुई है. महिला क्रिकेट टीम की सीनियर खिलाड़ी झूलन गोस्वामी भी वर्ल्डकप के मिशन में लगी हुई हैं, लेकिन इस बीच उनके सफर पर एक फिल्म आ रही है. ‘चकड़ा एक्सप्रेस’ जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी, जिसका ट्रेलर आ गया है. लेकिन इस ट्रेलर को रिलीज़ करते वक्त एक चूक हो गई.

ट्रेलर में फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ही झूलन गोस्वामी के अवतार में दिख रही हैं. लेकिन ट्विटर पर जब ये ट्रेलर रिलीज़ किया गया, तब उसमें झूलन गोस्वामी के ट्विटर हैंडल को टैग नहीं किया गया. इसपर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने आपत्ति जाहिर कर दी.

आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डियर नेटफ्लिक्स, झूलन गोस्वामी का ट्विटर हैंडल @JhulanG10 है. उन्हें टैग करने के लिए आप पूरी तरह फ्री हैं, आखिरकार फिल्म उन्हीं पर आधारित लग रही है.

Dear Netflix, Jhulan’s Twitter handle is @JhulanG10. Feel free to tag her…after all…the movie seems to be on her. 😇 https://t.co/FeKrwrVmmB