IPL 2023 Auction: 'मेरी मां-दादी रोने लगी...', ऑक्शन में बड़ी कीमत मिलने पर बोले हैरी ब्रूक

आईपीएल 2023 के ऑक्शन में हैरी ब्रूक भी स्टार बनकर उभरे. इंग्लैंड के इस बल्लेबाज को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13.25 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत अदा करके अपनी टीम से जोड़ा. ऑक्शन से पहले शायद ही किसी को उम्मीद होगी कि ब्रूक को इतनी कीमत मिलेगी. ऐसे में हैरी ब्रूक इस ऑक्शन के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेज निकले.

हैरी ब्रूक का बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपये था और उन्हें खरीदने के लि राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरु (RCB) के बीच शुरुआत में बिडिंग वॉर हुई. इसके बाद आरसीबी पीछे हट गई और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) रेस में शामिल हो गई. अंत में सनराइजर्स हैदराबाद ने हैरी ब्रूक को अपने पाले में कर लिया.

23 साल के हैरी ब्रुक ने सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वॉड से जुड़ने के बाद खुलासा कि कहा कि जब उनका आईपीएल के लिए चयन हुआ तो चुने जाने के बाद मां और दादी की आंखों में आंसू आ गए. ब्रुक ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं, मैं अब अपने शब्दों खो चुका हूं. मैंने अपनी मां और दादी के साथ डिनर कर रहा था और जब एसआरएच ने मुझे आईपीएल नीलामी में चुना तो वे रो रहे थे.'

💟𝑃𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑦 the cutest thing you'll hear today, an exclusive reaction from Harry Brook (and his grandmother!) 😀 #TATAIPLAuctionOnJioCinema https://t.co/errh24jtw2 pic.twitter.com/w3x3qhRn61