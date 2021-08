Monk से Rockstar बने महेंद्र सिंह धोनी, IPL से पहले नया लुक वायरल

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है. धोनी अब इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों में ही खेलते हुए नजर आते हैं. वह 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल-14 के दूसरे चरण में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते दिखेंगे, लेकिन उससे पहले उनका लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

फैन्स ने शायद उन्हें इससे पहले ऐसे लुक में कभी नहीं देखा होगा. आईपीएल के ऑफिशियल प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने धोनी के इस नए लुक की झलक फैन्स तक पहुंचाई है. स्टार स्पोर्ट्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से महेंद्र सिंह धोनी के रॉकस्टार वाले लुक की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2021 से पहले कुछ नया करने की तैयारी में हैं. असली पिक्चर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए.'

#MSDhoni 's up to something new before #VIVOIPL ! 🧐 Stay tuned for the Asli Picture! #AsliPictureAbhiBaakiHai pic.twitter.com/4w51ynIrs0

स्टार स्पोर्ट्स हमेशा आईपीएल कैम्पेन के साथ बहुत ही रचनात्मक रहा है. उसने IPL के 14वें सीजन के पहले चरण से पहले धोनी को बौद्ध भिक्षु के रूप में दिखाया था. न केवल उस कैम्पेन की तारीफ हुई थी, बल्कि धोनी के अभिनय कौशल को भी सराहा गया था.

Goodbye 🥱 days.

Hello, excitement 🤩#VIVOIPL 2021 returns on September 19 & we can't wait to hear the sweet sound of the 🎺 again!



📺: Star Sports Network & Disney+Hotstar pic.twitter.com/hY2JZlLeKK