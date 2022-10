एशिया कप: टीम इंडिया की जीत की हैट्रिक, 20 ओवर में 74 रन बना पाया UAE

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एशिया कप-2022 में दमदार सफर जारी है. टीम इंडिया ने मंगलवार को यूएई को 104 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया और प्वाइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. इस मैच में भारत ने पहले बैटिंग की थी और दीप्ति शर्मा की कमाल की पारी के दमपर 178 रन बनाए थे. दूसरी ओर यूएई की टीम सिर्फ 74 ही रन बना पाई.



टीम इंडिया की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 49 बॉल में 64 रनों की पारी खेली. जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इसे अलावा जेमिमा रोड्रिगेज़ ने भी सिर्फ 45 बॉल में 75 रन बना डाले, जिसमें 11 चौके शामिल रहे. इन धमाकेदार पारियों के दमपर ही टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए थे.

.@JemiRodrigues scored a superb 7⃣5⃣* & bagged the Player of the Match award as #TeamIndia beat UAE. 👏 👏 #AsiaCup2022 | #INDvUAE



