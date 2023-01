India vs Sri Lanka 2nd ODI Playing-11: चोटिल युजवेंद्र चहल भारतीय प्लेइंग-11 से बाहर, ईशान किशन-सूर्यकुमार यादव को अब भी मौका नहीं

India vs Sri Lanka 2nd ODI Playing-11: भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे इस मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में एक बड़ा बदलाव हुआ है. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को बाहर कर दिया गया है.

बता दें कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता वनडे मैच के लिए प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है. युजवेंद्र चहल को बाहर कर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है. मगर बड़ी बात है कि ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव को दूसरे मैच में भी प्लेइंग-11 में मौका नहीं मिला है.

पिछले मैच में चोटिल हुए थे चहल

दरअसल, युजवेंद्र चहल चोटिल हैं. यही कारण है कि उन्हें आराम दिया गया है. यह बात कप्तान रोहित शर्मा ने खुद बताई है. टॉस के दौरान ही रोहित शर्मा ने कहा कि सीरीज के पहले वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान चहल को चोट लगी थी. वह डाइव लगाने के दौरान अपना दाहिना कंधा चोटिल करवा बैठे थे. इस मैच के लिए चहल फिट नहीं हो सके थे. इसी कारण उन्हें बाहर किया गया.

प्लेइंग-11 से बाहर ईशान और सूर्यकुमार

टी20 की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज सूर्यकुमार और वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले ईशान को श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरे वनडे मैच में भी जगह नहीं मिली है. ईशान ने पिछला वनडे मैच बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में खेला था, जिसमें 131 बॉल पर 210 रनों की पारी खेली थी. जबकि सूर्या ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ ही टी20 में शतक लगाया था.

Sri Lanka have won the toss and elect to bat first in the 2nd ODI at Kolkata.



A look at our Playing XI for the game.



Live - https://t.co/jm3ulz5Yr1 #INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/DKNDtd6rYT