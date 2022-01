IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका का 'प्लान पुजारा' कामयाब... सिर्फ दो गेंदों में ढेर टेस्ट स्पेशलिस्ट

केपटाउन टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगा. दक्षिण अफ्रीका को चेतेश्वर पुजारा को आउट करने के लिए सिर्फ दो गेंदें ही लगीं. दक्षिण अफ्रीका के तीसरे दिन पहले दो ओवरों में ही दोनों भारतीय सीनियर बल्लेबाजों चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को पवेलियन वापस भेज दिया. मार्को जानसेन ने भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को एक बेहतरीन प्लान के तहत आउट कर दक्षिण अफ्रीका को तीसरे दिन की पहली सफलता दिलाई.

...प्लान पुजारा कामयाब

तीसरे दिन गेंदबाजी की शुरुआत करने आए मार्को जानसेन ने टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा को बॉडीलाइन पर टार्गेट करते हुए लेग स्लिप पर कैच आउट करवाया. जानसेन ने इसके एक गेंद पहले आउटसाइड ऑफ स्टंप पर बॉल करके पुजारा को चकमा देने की कोशिश की थी, जिसके बाद ठीक अगली ही गेंद लेग स्लिप के साथ उन्होंने पुजारा के कंधे को टार्गेट करते हुए फेंकी. पुजारा ने भी उस पर बल्ला लगाया और वहां मौजूद लेग स्लिप (कीगन पीटरसन) के हाथो कैच आउट हो गए. जानसेन ने पुजारा की कमजोरी का फयादा उठाते हुए सिर्फ 2 गेंदों में ही उनका विकेट निकाल लिया.

Keegan Petersen with a magnificent catch on the second ball of the day😍 #SAvIND #FreedomTestSeries #BePartOfIt | @Betway_India pic.twitter.com/zqcAtMahSi