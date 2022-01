IND vs SA: पुजारा ने टपकाया आसान कैच... बजी टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी!

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा से एक ऐसी गलती हुई, जिसने भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी बजा दी. यह मैच सीरीज का निर्णायक मैच है, जिसमें जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमा लेगी. ऐसे में इस टेस्ट में गलती की गुंजाइश भी बेहद कम है.

मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 212 रनों का टारगेट सेट किया. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका टीम ने टेस्ट के चौथे दिन लंच से पहले तक 39 ओवरों में 2 विकेट पर 126 रन बना लिए थे. यहां से जीत के लिए 86 रनों की जरूरत थी. इसी दौरान 40वें ओवर में पुजारा ने पीटरसन को जीवनदान दे दिया. आखिरकार मेजबान टीम ने 7 विकेट से मैच जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया.

Poor with the bat, dropped catch in the slips, nothing going right for Pujara! #pujararahane #INDvsSA #SAvsIND #INDvsSAF pic.twitter.com/WNGm9qINoo