IND vs SA 3rd Test Day 3: दूसरी पारी में टीम इंडिया की हालत पतली, 60 के स्कोर पर 4 आउट

तीसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है. पहले ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा है. मार्को जानसेन ने चेतेश्वर पुजारा (14 रन) को कीगन पीटरसन के हाथों कैच आउट कराया. भारत का स्कोर 57/3 रन है. विराट कोहली 14 और अजिंक्य रहाणे शून्य रन बनाकर क्रीज पर हैं.

What a start for South Africa!



Pujara is snared by Jansen, and India are three down 🔥



Watch #SAvIND live on https://t.co/CPDKNxpgZ3 (in select regions)
#WTC23 |