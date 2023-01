India vs Pakistan Asia Cup: भारत-पाकिस्तान फैन्स के लिए खुशखबरी... इस साल फिर होगा महामुकाबला, जय शाह ने किया ऐलान

India vs Pakistan Asia Cup: क्रिकेट फैन्स को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है. यह मैच एशिया कप 2023 के तहत खेला जाना है. यह टूर्नामेंट इसी साल सितंबर में खेला जाएगा. इसका ऐलान एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष जय शाह ने किया है.

जय शाह ने ट्वीट कर अगले दो साल का शेड्यूल जारी किया है. इसके तहत उन्होंने बताया है कि इसी साल सितंबर में एशिया कप खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा. इसके बाद टीम इंडिया की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप भी खेला जाना है.

जय शाह ने ट्वीट कर जारी किया शेड्यूल

बता दें कि जय शाह ने एशिया कप 2023 का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया है. यह टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाना है. जबकि बतौर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ही कुछ समय पहले बयान दिया था कि भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाएगी. ऐसे में अभी यह भी तय नहीं है कि यह एशिया कप पाकिस्तान में ही खेला जाएगा या किसी दूसरे देश में शिफ्ट होगा.

Presenting the @ACCMedia1 pathway structure & cricket calendars for 2023 & 2024! This signals our unparalleled efforts & passion to take this game to new heights. With cricketers across countries gearing up for spectacular performances, it promises to be a good time for cricket! pic.twitter.com/atzBO4XjIn