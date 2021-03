80 रन की पारी के साथ कोहली ने बनाए ये रिकॉर्ड, इन 2 दिग्गजों को छोड़ा पीछे

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर से शानदार पारी खेली है. कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी-20 मैच में नाबाद 80 रन बनाए. इस पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 225 रनों का विशाल लक्ष्य दिया. अपनी इस पारी के दौरान कोहली ने बतौर कप्तान कुछ खास रिकॉर्ड बना डाले.

कोहली टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए. साथ ही वह कप्तान के तौर पर टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा फिफ्टी जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं. ओपनिंग करने आए कोहली ने अपनी इस पारी में 52 गेंदों का सामना किया. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए. विराट कोहली का यह 28वां और बतौर कप्तान रिकॉर्ड 12वां अर्धशतक है. इस मामले में उन्होंने कीवी कप्तान केन विलियमसन को पीछे छोड़ दिया है.

विराट कोहली के नाम अब 90 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 52.65 की औसत से 3159 रन हो गए हैं. कोहली ने इनमें बतौर कप्तान 45 टी20 इंटरनेशनल मैचों में रिकॉर्ड 1502 रन बनाए हैं. उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच को पीछे छोड़ दिया है. फिंच ने बतौर कप्तान 44 मैचों में 1462 रन बनाए हैं.

