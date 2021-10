Ind Vs Aus: स्मृति की फिफ्टी बेकार, AUS ने मैच के साथ सीरीज भी जीती, शेफाली फिर फेल

IndW Vs AusW: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जारी सीरीज़ गंवा दी है. रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 मैच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया की 14 रनों से हार हुई है. स्मृति मंधाना की फिफ्टी के बावजूद टीम इंडिया 150 का टारगेट छू नहीं पाई और मैच गंवा दिया. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरे दौरे पर 11-5 से कब्जा कर लिया.



ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रन बनाए, एक बार फिर बेथ मूनी और ताहिला मेक्ग्राथ का बल्ला चला, मूनी ने 61 रन बनाए और अंत में ताहिला ने तेज़ी से 44 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से राजेश्वरी ने दो विकेट लिए, जबकि रेणुका, पूजा और दीप्ति को भी एक-एक विकेट मिला.



अगर टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात करें, तो स्मृति मंधाना ने फिफ्टी जड़ी लेकिन ये रन काफी स्लो स्पीड में आए. स्मृति ने 49 बॉल में 52 रन बनाए, शेफाली वर्मा एक बार फिर फेल रहीं और सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गईं.

#TeamIndia fought hard but it was Australia who won the third & final T20I to win the series. #AUSvIND



