T20 World Cup 2022: गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का वॉर्म-अप मैच देखने पहुंची पाकिस्तानी टीम, वायरल हुई फोटो

टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का मिशन शुरू हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सोमवार (17 अक्टूबर) को भारत ने अपना पहला वॉर्म-अप मैच खेला. ब्रिस्बेन में हुए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 186 रनों का स्कोर बनाया. खास बात ये रही कि इस मैच को देखने के लिए पाकिस्तानी टीम भी आई थी.

दरअसल, पाकिस्तान को इस मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेलना है. ऐसे में जिस वक्त टीम इंडिया की फील्डिंग चल रही थी उस दौरान पाकिस्तानी टीम की मैदान में एंट्री हुई. पाकिस्तान के कई खिलाड़ी स्टैंड्स में खड़े होकर भारत-ऑस्ट्रेलिया के इस वॉर्म-अप मैच को देख रहे थे.

Pakistan team watching the India Vs Australia match as they await for their game against England. pic.twitter.com/HW6rVDsi4d