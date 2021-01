टीम इंडिया को मिला बारिश का सहारा, रोहित और गिल ने किया निराश

रोहित शर्मा एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे, जिससे ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के 369 रनों के जवाब में भारत अच्छी शुरूआत से वंचित रह गया. भारी बारिश के कारण चाय के ब्रेक के बाद खेल नहीं हो सका. उस समय भारत का स्कोर दो विकेट पर 62 रन था. दूसरे दिन बारिश के कारण 35 ओवरों का खेल धुल गया. रविवार यानी कल आधे घंटे पहले भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे से तीसरे दिन का खेल शुरू होगा.

रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत करते हुए 74 गेंदों में 44 रन बनाए, लेकिन एकाग्रता टूटने का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा. अपना 100वां टेस्ट खेल रहे नाथन लियोन ने उन्हें डीप में मिशेल स्टार्क के हाथों लपकवाया . इससे पहले शुभमन गिल (7) ने पैट कमिंस की गेंद पर स्टीव स्मिथ को कैच थमाया. चाय के ब्रेक के समय चेतेश्वर पुजारा 8 और अजिंक्य रहाणे 2 रन बनाकर खेल रहे थे.

Update: Play on Day 2 has been abandoned due to wet outfield. Play on Day 3 will resume at 9.30AM local time. #AUSvIND pic.twitter.com/dN2bt53lcf