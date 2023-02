India playing 11 vs Australia: टी20 में नंबर-1 सूर्या का टेस्ट में भी डेब्यू, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अटैकिंग है भारतीय प्लेइंग-11

India playing 11 vs Australia: भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का आगाज हो गया है. दोनों टीमों के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय टीम के लिए सूर्यकुमार यादव और विकेटकीपर केएस भरत को टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने भी अपनी टीम में टॉड मर्फी को डेब्यू का मौका दिया है. नागपुर टेस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में तीन स्पिनर और दो फास्ट बॉलर के साथ उतरे हैं.

सूर्या डेब्यू करने वाले 304वें भारतीय टेस्ट प्लेयर

बड़ी बात यह भी है कि इस नागपुर टेस्ट में शुभमन गिल और ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया. इन दोनों ही प्लेयर्स ने वनडे में दोहरा शतक जमाया है. टी20 में भी शानदार प्रदर्शन रहा है. इस सीरीज से पहले ही श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए. उनकी जगह ही सूर्यकुमार को डेब्यू का मौका मिला.

सूर्यकुमार टेस्ट में डेब्यू करने वाले 304वें और केएस भरत 305वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं. टी20 रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज सूर्या ने वनडे क्रिकेट में जुलाई 2021 को डेब्यू किया था. जबकि पहला टी20 मैच मार्च 2021 को खेला था. अब उन्होंने टेस्ट में भी डेब्यू कर लिया है.

इंडिया-ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड

कुल टेस्ट मैच: 102

भारत जीता: 30

ऑस्ट्रेलिया जीता: 43

ड्रॉ: 28

