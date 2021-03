चौथे T20 के लिए टीम इंडिया में दो बदलाव, इस खिलाड़ी को मौका, ईशान किशन बाहर

पांच मैचों की टी-20 सीरीज के चौथे मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. इंग्लैंड टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, भारतीय टीम इस मैच में दो बदलाव के साथ उतर रही है. स्पिनर युजवेंद्र चहल और ओपनर ईशान किशन की जगह राहुल चाहर और सूर्यकुमार यादव को टीम में शामिल किया गया है.

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बताया कि वह खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ईशान किशन घायल हैं. उनकी मांसपेशियों में खिंचाव है. बता दें भारतीय टीम टी20 सीरीज में 1-2 से पीछे है. चौथा टी20 मैच उसके लिए बेहद अहम है. हारने पर उसके हाथ से सीरीज जा सकती है.

राहुल चाहर आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेलते हैं. वह तेज गेंदबाज दीपक चाहर के चचेरे भाई है. राहुल और दीपक के पिता आपस में भाई हैं और दोनों की मां बहने हैं. राहुल ने बड़े भाई दीपक को देखकर ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था. राहुल चाहर को वरुण चक्रवर्ती की जगह भारतीय टीम के स्क्वॉड में शामिल किया गया था. वरुण चक्रवर्ती टेस्ट पास करने में नाकाम रहे थे.

